Восточнее Харькова продолжаются упорные бои

Аргументы Недели → Армия 13+

29 мая 2022, 14:09

Фото: Соцсети

В результате контратаки российских войск формирования ВСУ были выбиты из Тернового. Теперь укро-нацисты пытаются вернуть его себе, но - тщетно. В боях за этот населённый пункт они несут большие потери.

ВСУ подтянули к передовой артиллерию (152-мм гаубицы) и резервы. Обстрелам укров подвергаются и населённые пункты Белгородской области: Журавлёвка и Нехотеевка. Против россиян так же используются танки. ВСУ применяют так называемую «танковую карусель»: боевые машины выходят на огневой рубеж делают выстрел, или два, затем быстро отходят, используя складки местности. Помнится такой метод боевого использования танков предложил Валерий Герасимов, в ней он учёл сирийский опыт. Теперь её заимствовали наши ярые противники.

Есть сведения, что танки укров не всегда успевают вовремя отойти (видимо сказывается натовская выучка). Свидетели описывают один из случаев, когда украинский танк был подбит огнём из российской 152-мм гаубицы, что можно приравнять к чуду (воистину Бог на нашей стороне). Затем рядом с. этим танков была поражена украинская БМП.