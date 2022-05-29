Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Армия 13+

На западе Украины формируют новые бригады

, 13:49

На западе Украины формируют новые бригады
Фото: Учебный центр в Старичах

На базе 184-го учебного центра в Старичах идёт формирование новой 66-й отдельной механизированной бригады корпуса стратегического резерва. В настоящее время набирают личный состав из числа мобилизованных жителей западных областей Украины. Об этос сообщают сразу несколько телеграм-каналов.

Обучение ведётся инструкторами НАТО. Бригада вооружается и оснащается натовскими образцами стрелкового оружия и боевой техники. Артиллерийские подразделения 66-й ОМБр проходят подготовку в ведении огня из советских противотанковых пушек Д-44 и американских гаубиц М777 на базе 233-го общевойскового полигона в Малой Любаше.

Личный состав размещают на постой рассредоточено, чтобы избежать больших потерь при ракетных атаках ВС РФ. Места дислокаций и проведения занятий по боевой подготовке оборудованы бомбоубежищами.

На западе Украины формируют новые бригады

Фото: Артиллерийский прлигон

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Реджеп Эрдоган: США и силы коалиции продолжают поставлять вооружение террористическим организациям в Сирии

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган обвинил силы коалиции, особенно США, в поставках вооружения, снаряжения и боеприпасов террористическим организациям в Сирии и заявил о том, что Турция решительно настроена «искоренить терроризм» и для борьбы с терроризмом не намерена получать разрешение у кого-либо, включая США.

Общество

Политика