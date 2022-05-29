На западе Украины формируют новые бригады

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29 мая 2022, 13:49

Фото: Учебный центр в Старичах

На базе 184-го учебного центра в Старичах идёт формирование новой 66-й отдельной механизированной бригады корпуса стратегического резерва. В настоящее время набирают личный состав из числа мобилизованных жителей западных областей Украины. Об этос сообщают сразу несколько телеграм-каналов.

Обучение ведётся инструкторами НАТО. Бригада вооружается и оснащается натовскими образцами стрелкового оружия и боевой техники. Артиллерийские подразделения 66-й ОМБр проходят подготовку в ведении огня из советских противотанковых пушек Д-44 и американских гаубиц М777 на базе 233-го общевойскового полигона в Малой Любаше.

Личный состав размещают на постой рассредоточено, чтобы избежать больших потерь при ракетных атаках ВС РФ. Места дислокаций и проведения занятий по боевой подготовке оборудованы бомбоубежищами.

Фото: Артиллерийский прлигон