Австралийские бронетранспортёры горят ярче факела на украинских полях сражений

Аргументы Недели → Армия 13+

28 мая 2022, 17:13

Фото: Соцсети

Между Попасной и Трипольем российские военные корреспонденты сняли остатки австралийского бронеавтомобиля Bushmaster, одного из тех, что Канберра прислала в качестве военной помощи Киеву. Появились сведения о прибытии в «Незалежную» 155-мм САУ М109 американского производства, об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По данным, полученным из открытых источников, Австралия отправила на Украину 20 единиц бронеавтомобилей Bushmaster.

Теперь мы становимся свидетелями того, как хорошо они горят на поле боя. На очереди САУ М109, которые поставляют Киеву Дания и Норвегия. Предвижу, что скоро, очень скоро мы увидим и их обгоревшие остовы.