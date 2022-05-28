Формирование ВСУ попыталось прорвать российскую оборону в Николаевской области

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28 мая 2022, 16:56 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Генштаб ВСУ признаёт тяжёлое положение своих войск на Донбассе. Однако, разрешения на отход из Северодонецка и Лисичанска украинские формирования из Киева до сих пор не получили. А бои идут в этих населённых пунктах и на подступах к ним, впрочем, если команда на эвакуацию и будет дана, то придётся войскам ВСУ уже идти на прорыв из окружения, которое фактически захлопнулось.

Союзные войска наваливаются на Лисичанск с юга, бои уже идут севернее Тошковки близ Устиновки. Западнее Лисичанска бои идут у Белогоровки и в Берестовом, вдоль основной автомагистрали. В том же районе российские войска нависают над Славянском с севера, северо-запада и северо-востока, ведут бои в непосредственной близости от Барвенково.

На Бахмутском направлении российские войска теснят противника и вот-вот выйдут в его тыл, то есть на оперативный простор. Возможно, ВС РФ воспользуются этим для развития наступления в глубину. Впрочем, российскому командованию виднее как надлежит действовать. Продолжилось наступление севернее Авдеевки, в боях в районе н/п Нью-Йорк более двух десятков солдат 25-й аэромобильной бригады и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ сложили оружие.

Южнее, в районе Курахово, российские и донецкие канониры плотно обстреливают позиции противника, не дают ему поднять голову. Вблизи Марьинки, Охотничьего и Павловки артиллерия ВС РФ и ДНР буквально перемалывает украинские формирования, которые несут немалые потери.

В Николаевской области силы ВСУ предприняли контратаку на позиции российских войск в направлении на н/п Давыдов Брод. Ранее сообщалось, что украинское командование смогло сосредоточить на Николаевско-Криворожском участке фронта 32 батальонные тактические группы (БТГ), однако, есть сомнения по поводу их достаточной укомплектованности и боеспособности. По добытым из различных источников данным здесь сконцентрированы: 35-я бригада морской пехоты, а также потрепанные 28-я мехбригада и 80-я десантно-штурмовая бригада, батальоны теробороны, иностранных наёмников и украинских националистов. Кроме того, в Одессе, на территории военного города 28-й бригады формируется 5-я отдельная танковая бригада. Отмечается, что личный состав этих соединений в основном возрастной, что, в общем, влияет на их низкую боеспособность.

И всё же, попытка прорвать оборону российских войск была произведена. Правда командование ВСУ бросило под Давыдовом Бродом в огонь незначительные силы – БТГ, скомпонованную из подразделений 28-й мехбригады, 35-й бригады морской пехоты и 63-й мехбригады корпуса резерва. Судя по всему, этой сводной группе ставилась задача с ходу форсировать реку Ингулец, захватить и удерживать плацдарм на противоположной берегу. В дальнейшем, опираясь на этот плацдарм, планировалось наступление в направлении Новой Каховки. Вероятно, больной мозг украинских генералов и их западных советников сгенерировал вероятность захлопнуть в котёл группировку российских войск, удерживающих оборону на Криворожском направлении.

Украинская БТГ была встречена плотным стрелковым и артиллерийским огнём. По неприятелю также отработала из своих орудий бронетехника ВС РФ и ДНР. В результате скоротечного боя украинские силы понесли тяжёлые потери и вынуждены были отказаться от своих намерений. Несостоявшаяся понтонная переправа была уничтожена.

На Николаевско-Криворожском участке фронта ранее были попытки ВСУ нанести контрудары по российским войскам, все они закончились провалом. Под той же Александровкой украинцы потеряли куда больше техники и живой силы, чем под Давыдовом Бродом.