«Охотник» сдал экзамен на боеспособность

Аргументы Недели → Армия 13+

28 мая 2022, 14:27

Фото: Соцсети

Российский тяжелый ударный беспилотник С-70Б «Охотник» успешно завершил государственные испытания, выполнив стрельбу по наземным целям управляемыми ракетами. Данные ракеты являются частью вооружения российского истребителя пятого поколения Су-57.

Сверхзвуковых беспилотников на Западе нет, а у нас – есть. После окончания испытаний «Охотник» должен быть принят на вооружение ВКС РФ и, судя по всему, уже совсем скоро начнётся его серийное производство. Такой станет серьёзным подспорьем для российских ВСК, поскольку он в состоянии не только атаковать наземные цели, но и воздушный противник ему по плечу.