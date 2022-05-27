Пентагон намерен снабдить Украину самым современным оружием

Аргументы Недели → Армия 13+

27 мая 2022, 19:54

Фото: Соцсети

Согласно источникам телеканала CNN, администрация Байдена рассматривает возможность удовлетворить запрос Украины на поставку американской реактивной системы залпового огня, способной вести огонь на дистанцию около 500 км.

Администрация Байдена рассматривает возможность отправки оружия в Украину в рамках пакета военной помощи, реализацию которого намечено начать на следующей неделе. Американские официальные лица также задаются вопросом, не приведет ли поставка оружия к истощению возможностей вооруженных сил США. Представители Пентагона на встрече на прошлой неделе поручили компании Lockheed Martin увеличить производство систем РСЗО, способной стрелять мощными боеприпасами на расстояние до 310 миль (498.79 км).

Пентагон также может поставить Украине HIMARS — более мобильную и компактную версию реактивной системы залпового огня РСЗО.

Это оружие потенциально может позволить украинцам уничтожать артиллерию противника с больших дистанций, не подвергая себя ответному огню. Данные ракетные установки предназначены для залпового огня от шести до 12 ракет. После стрельбы они очень быстро покидают огневые позиции, не дожидаясь ответки от противника.