Александр Лукашенко поручил своему Минобороны создать народное ополчение в Белоруссии

Аргументы Недели → Армия 13+

27 мая 2022, 19:00

Фото: Соцсети

О распоряжении белорусского президента создать народное ополчение сообщил прессе министр обороны РБ Виктор Хренин. Это - по словам генерала, позволит значительно усилить Вооружённые силы республики.

В частности, Хренин сказал: «На вчерашнем совещании в рамках корректирования вопросов развития вооруженных сил главнокомандующим поставлена задача, в том числе, создать у нас в стране и народное ополчение…. Самое главное – что у нас есть для этого и люди, и вооружение…Для нас это очень важно, тем более в нынешней обстановке, чтобы мы могли мирно … и показывать, что не надо соваться, потому что ответ будет адекватный, если кто-то придет на нашу землю».

Министр пояснил, что создание ополчения позволит в разы увеличить численность ВС РБ.