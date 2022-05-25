После передачи Украине ПКРК Harpoon для ЧФ РФ наступит сложный период

Аргументы Недели → Армия 13+

25 мая 2022, 20:20

Фото: Соцсети

Как стало известно, дание в скором будущем передаст Киеву противокорабельные сухопутные мобильные ракетные комплексы, способные вести огонь ПККР Harpoon. Это оружие однозначно будет размещаться на черноморском побережье Украины. Проблема с подвижными ракетными комплексами состоит в том, что они постоянно находятся в хорошо защищённых укрытиях. Выдвигаются на огневые позиции только для пуска ракеты, после которого сразу же возвращаются в укрытие.

Чтобы отследить передвижение таких комплексов и. предотвратить обстрел ими кораблей необходима дорогостоящая постоянная разведка воздушная и спутниковая, а желательно ещё иметь агентуру в районе дислокации и размещения огневых позиций этих комплексов. Отсутствие такой разведки приводит к плачевным последствиям. Противокорабельные крылатые ракеты Harpoon могут поражать боевые корабли на дистанции 250 км. Даже если Киев получи старые версии этих ракет, так называемые Block-1C с дальностью стрельбы до 140 км проблема всё равно не исчезнет.

Например, приближение российских кораблей для высадки морского десанта а районе Одессы или в других пунктах на черноморском побережье будет проблематичным.

Кроме того, ракеты Harpoon могут управляться с самолётов ДРЛО НАТО, что станет серьёзным подспорьем для ВСУ.