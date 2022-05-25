Конашенков: в районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва ВСУ

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25 мая 2022, 13:36

Фото: Соцсети

В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполь Донецкой Народной Республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в

повседневном режиме. Об этом и других события специальной операции сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск на Донбассе.

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три командных пункта (КП), в том числе КП 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута; радиотехнический центр ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области; склад вооружений и боеприпасов 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара; две базы горючего в районах Ковягина и Безлюдовки Харьковской области; два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе населенного пункта Бахмут, а также 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Фронтовая и армейская авиация ВКС РФ атаковала два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Долина Харьковской области и Посад-Покровское Николаевской области, штаб территориальной обороны в населенном пункте Соледар, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Всего в результате ударов авиации уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 46 единиц военной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Бармашово Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Ракетными войсками и артиллерией поражен 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 126 вертолетов, 1006 беспилотных летательных аппаратов, 322 зенитных ракетных комплекса, 3258 танков и других боевых бронированных машин, 430 установок реактивных систем залпового огня, 1671 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3155 единиц специальной военной автомобильной техники.