Крупные силы ВСУ разбиты на севере Харьковской области

Российские войска предприняли несколько контратак в районе Харькова и восстановили ранее утерянное положения. В результате ожесточённых боев украинские формирования понесли серьёзные потери. Об этом сообщает ТК «Иди и смотри».
Источник свидетельствует, что бои шли в районе населённых пунктов Циркуны и Рубежное. Чуть позже в самом Харькове было замечено передвижение многочисленных санитарных колонн ВСУ, перевозящих раненых с передовой в медицинские стационары.
«Столкновения шли севернее Циркунов и Рубежного. Потери ВСУ очень серьезные», — сообщил источник телеграмканала. Он также рассказал о массированных артиллерийских обстрелах позиций ВСУ севернее Салтовки.
«К примеру, несколько дней назад был прилёт по району рынка «Барабашово», а также по рядом стоящему депо харьковского метрополитена», — отметил собеседник канала.