Крупные силы ВСУ разбиты на севере Харьковской области

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24 мая 2022, 15:14

Фото: Соцсети

Российские войска предприняли несколько контратак в районе Харькова и восстановили ранее утерянное положения. В результате ожесточённых боев украинские формирования понесли серьёзные потери. Об этом сообщает ТК «Иди и смотри».

Источник свидетельствует, что бои шли в районе населённых пунктов Циркуны и Рубежное. Чуть позже в самом Харькове было замечено передвижение многочисленных санитарных колонн ВСУ, перевозящих раненых с передовой в медицинские стационары.

«Столкновения шли севернее Циркунов и Рубежного. Потери ВСУ очень серьезные», — сообщил источник телеграмканала. Он также рассказал о массированных артиллерийских обстрелах позиций ВСУ севернее Салтовки.

«К примеру, несколько дней назад был прилёт по району рынка «Барабашово», а также по рядом стоящему депо харьковского метрополитена», — отметил собеседник канала.