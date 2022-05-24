Солдаты 14-й, 71-й и 79-й бригад ВСУ заявили, что не желают быть пушечным мясом

Аргументы Недели → Армия 13+

24 мая 2022, 15:01 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), 79-й отдельной десантно-штурмовой (ОДШБр) и 71-й мотопехотной/егерской бригад (МПБр) обратились через соцсети к командированию ВСУ, лично к Зеленскому, а также к общественности с заявлением, что их не обеспечили необходимой техникой, вооружением, боеприпасами. И о том, что их бригады несут сильные потери. Но, пополнение не поступает, и на отдых их не выводят, начиная с 24 февраля. Украинские бойцы объявили, что не могут физически выполнять поставленные перед ними боевые задачи.

Уточняем, что из состава 14-й ОМБр воевать отказались военнослужащие 4, 5, 6 рот, судя по всему — это весь личный состав 2-го батальона. Бойцы жалуются в своём обращении, снятом на камеру: «…нас осталось мало, не с кем уже идти (воевать – ред.) кто двухсотый, кто трехсотый…». Состояние у солдат подавленное, в тыл, на отдых, ни разу с начала боевых действий не выводили. Все время были на передовой, под массированными обстрелами артиллерии противника.

Несмотря на жёсткую пропаганду со стороны Киева, которая вещает о военных успехах ВСУ, украинские бойцы получают более-менее достоверную информацию о реальном положении дел на фронте и комментируют её только матом. Ранее два батальона 115-й бригады территориальной обороны (БрТО) отказались воевать. По непроверенным данным, их всех поголовно отправили в СИЗО. Чуть позже родственники 103-й БрТО устроили манифестацию в Житомире по поводу того, что солдаты этого соединения оказались на фронте, не пройдя должную подготовку и не получив нужного вооружения и экипировки, тогда как их командир остался в тылу для набора нового личного состава, который идёт перманентно.

Кстати, предложение депутата Верховной рады Марьяны Безуглой разрешить офицерам в боевой обстановке убивать солдат, которые не выполняют их приказы или самовольно покидают боевые позиции или место дислокации, можно сказать, сделано постфактум. Этим правом (или неправом) украинские офицеры, когда хотят, уже пользуются давно. Кроме того, на фронте в составах воюющих группировок сформированы заградительные отряды из членов националистических организаций таких, как - ДУК, «правый сектор», ОУН/УНА (все запрещены в России). Задачи этих формирований просты: расстреливать всех украинских военнослужащих, кто по собственному почину бежит в тыл или просто пытается покинуть позиции. Однако и такие драконовские меры уже не являются надёжным препятствием для нежелающих воевать украинских солдат. Были случаи, когда они убивали своих командиров и нацистов, и дезертировали или сдавались в плен.

Кстати, за последнее время отказников воевать в рядах ВСУ заметно прибавилось. И. на этом фоне очень странно звучит угроза главы украинской военной разведки Буданова на тему того, что армия Незалежной войдёт в Крым уже в этом году. Впрочем, когда сей Буданов окажется в плену (а этот момент уже не за горами, судя по тенденции) у него будет возможность объяснить российским солдатам свою точку зрения.