Войска РФ мощным натиском опрокинули противника на Светлодарском направлении

Аргументы Недели → Армия 13+

23 мая 2022, 15:58

Фото: Соцсети

Под Светлодарском ВСУ засверкали пятками. Подразделения войск ВС РФ и Народной милиции ЛНР ударом от Троицкого выбили украинских вояк из н/п Мироновское. Об этом сообщают ТК, ссылаясь на свои источники.

Также наблюдается отход подразделений ВСУ с позиций, оборудованных в полях к юго-востоку от Светлодарска.

Примечательно, что местные жители вывешивают российские флаги и ждут подхода союзных сил.

Также формирования ВСУ вынуждены были отойти в районе Бахмута (Артёмовск), взорвав за собой мост через реку Луганку, соединяющий северную и южную части поселка Луганское.