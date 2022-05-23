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Аргументы Недели Армия 13+

Войска РФ мощным натиском опрокинули противника на Светлодарском направлении

, 15:58

Войска РФ мощным натиском опрокинули противника на Светлодарском направлении
Фото: Соцсети

Под Светлодарском ВСУ засверкали пятками. Подразделения войск ВС РФ и Народной милиции ЛНР ударом от Троицкого выбили украинских вояк из н/п Мироновское. Об этом сообщают ТК, ссылаясь на свои источники.

Также наблюдается отход подразделений ВСУ с позиций, оборудованных в полях к юго-востоку от Светлодарска.

Примечательно, что местные жители вывешивают российские флаги и ждут подхода союзных сил.

Также формирования ВСУ вынуждены были отойти в районе Бахмута (Артёмовск), взорвав за собой мост через реку Луганку, соединяющий северную и южную части поселка Луганское.

Войска РФ мощным натиском опрокинули противника на Светлодарском направлении

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