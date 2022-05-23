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Аргументы Недели Армия 13+

Кабинет Зеленского боится, что скоро украинский железнодорожный транспорт встанет

, 15:19

Кабинет Зеленского боится, что скоро украинский железнодорожный транспорт встанет
Фото: Соцсети

В офисе Зеленского прогнозируют, что если российская армия продолжит бить по ж/д узлам, то к концу лета Украина «потеряет железку» почти полностью. Об этом сообщают КТ, ссылаясь на свои источники.

Оставшиеся паровозы и тепловозы, работающие на угле, газе, мазуте и топливе, просто не смогут заменить электрическую тягу. К тому же количество ГСМ ограничено, чтобы перетащить грузовые и пассажирские вагоны одновременно по всей стране. Это грозит замедлением логистики в стране, что потянет за собой усиления кризиса.

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