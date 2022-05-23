Китай отрабатывает высадку войск НОАК на Тайвань, а ВС РФ завершили операцию по освобождению Мариуполя

Аргументы Недели → Армия 13+

23 мая 2022, 11:05 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС НОАК завершила выполнение учебно-боевых задач в открытом море, недалеко от южной части гряды островов Японского архипелага. Кроме того, морпехи 73-й армии НОАК в рамках учения провели десантную операцию на «Тайваньском направлении». Министр обороны России генерал армии Шойгу доложил Владимиру Путину об окончании битвы за Мариуполь и выводе всех боевиков ВСУ с территории завода «Азовсталь».



Десантная бригада 73-й армии сухопутных войск Восточного командования НОАК в районе провинции Фуцзянь провела учения, в ходе которых были отработаны: погрузка и десантирование войск с палубы кораблей, проведены практические стрельбы, осуществлена высадка десанта на побережье условного противника. Задействовались плавающие танки ZLT-05, десантные корабли.



Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС НОАК 21 мая отметилась на переходе из акватории Филиппинского моря через пролив Мияко в район Восточно-Китайского моря после выполнения задач в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки (ОБП), - сообщают СМИ КНР. В состав данной АУГ входят: от Северного флота - авианесущий корабль «Ляонин» (б/н 16), эскадренные миноносцы с управляемым ракетным оружием (УРО) Тип 055 «Наньчан» (№ 101) , Тип 052D: «Синин» (№117) , «Урумчи» (№ 118), «Чэнду» (№120), транспортный корабль Тип 901 «Хулунху» (№901); от Восточного флот а- эсминец УРО Тип 052С «Чжэнчжоу» (№151), фрегат УРО Тип 054А «Сянтань» (№531). В ходе ОБП отработаны задачи противовоздушной обороны, взлеты и посадки палубной авиации с борта авианесущего корабля «Ляонин», совместное учение ВВС НОАК и АУГ в районе острова Тайвань. Также была проведена тренировка нанесения удара крылатыми ракетами воздушного базирования с борта дальних бомбардировщиков Хун-6J ВВС НОАК по авианосной группе ВМС США.



Завершены действия по выводу последних боевиков ВСУ с территории завода «Азовсталь», которые сдались в плен войскам ВС РФ и ДНР общим числом 2439 человек. Таким образом 20 мая завершилась битва за город Мариуполь, о чём министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину. На других участках фронта идут тяжёлые бои с незначительным успехом войск ВС РФ и ополчения Донбасса. В районе Харькова российская артиллерия ведёт массированный огонь по позициям и местам скопления украинских войск. В самом городе были замечены военные из Польши и Израиля. По данным иностранных источников: в районе Золочева располагаются подразделения 72-й ОМБр ВСУ, близ н/п Слатино – 113-я БрТО, батальон националистов «кракен» (запрещён в РФ) и подразделения 10-й ОГШБр. На этом участке фронта бои идут за населённые пункты Чёрноглазовка, Прудянка, Деметриевка. В районе Слатова и Молодовой находятся КП 93-й ОМБр и 12-й танковой ВСУ. Также в этом районе ведёт бой 1-й батальон НГУ. В н/п Малая Рохань размещено подразделение СБУ, беспилотники и вертолёты ВСУ базируются на аэродроме в Чугуеве. Бой идёт за населённый пункт Терновая. В целом под Харьковом наступление ВСУ остановлено.



На правом фланге Донбасской дуги бои идут западнее и южнее Великой Камышевахи, за Пашково, Долину и Святогорск. Здесь командование ВСУ держит подразделения: 25-й и 81-й ОАМБр, отряды территориально обороны, 3-й и 4-й танковых бригад и 95-й ОМБр. На окраинах Северодонецка и Лисичанска из последних сил сопротивляются националистические батальоны «Донбасс» и «Айдар» (запрещены в России), а также осколки 79-ой ДШБр, 128-й ОМБр, 58-й ОМПБр, 111-й БрТО. На южных подступах к Лисичанску пока ещё держатся недобитки из 17 танковой, 118-й мотопехотной и 24-й моторизованной бригад. В районе Светлодарска позиции обороняет 30-я ОМБр. Чуть южнее находится полоса ответственности 46-й ОДШБр. Западнее Донецка фронт занимают 54-я, 56-я механизированные бригады, а также подразделения НГУ (батальон «Донбасс-2» - запрещён в РФ) с отрядами теробороны. В районе Великой Новосёлки российским войскам противостоят 503 батальон МП ВМСУ, 53-я ОМБр. Далее на запад позиции занимают: 110-я ОМБр, 63-я Омбр, батальоны «ОУН» и осколки полка и батальона «Азов» (все запрещены в РФ). В районе Орехова Запорожской области находятся подразделения 45-й ОДШБр, 59-й МПБр и 19-и бригады реактивной артиллерии. Южной участок фронта обороняют: 21-я БрНГУ, 60-я ОМБр и 80-я ОМПБр на Криворожском направлении; 14-я ОМБр, 20-я ОМБр, 35-я и 137 бригады морпехов, а также 124-я, 123-я мехбригады, добровольческие батальоны украинских националистов «ДУК», «МУК» и прочая нечисть. Вот общий обзор сил задействованные ВСУ в боях с ВС РФ и ополчением Донбасса без учёта артиллерийских и авиационных частей, а также остатков формирований ВМСУ. Отмечаются большие потери в рядах украинских войск. Ситуация на фронте для Незалежной складывается не лучшим образом, несмотря на то, что Зеленский, заявивший о том, что численность ВСУ превышает 700 тыс. штыков, намерен создать миллионную армию.



