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Аргументы Недели Армия 13+

В Харькове были замечены боевые машины пехоты с польскими флагами

, 17:10

В Харькове были замечены боевые машины пехоты с польскими флагами
Фото: Соцсети

Польские военные даже не скрывают своего присутствия в Харькове. В воскресенье 22 мая в районе метро Студенческая на север прошли две БМП-1, обтянутые маскировочными сетями. На одной из машин два флага — польский и украинский.

Это уже заявка на casus belli – повод для объявления Польши войны. Накануне Зеленский выступил с законодательной инициативой, видимо направленной на легализацию присутствия польских войск на Украине. Однако, Варшаве стоило бы поинтересоваться мнением Москвы на этот счёт.

Похоже харьковское направление ВСУ уже нуждается в дополнительном. усилении несмотря на то, что здесь сосредоточены батальоны 10-ой ОГШБр, 93-й ОМБр и значительное число отрядов территориальной обороны. В добавок ко всему в Сумской и Черниговской областях уже третью неделю идет повальная мобилизация всех граждан от 18 до 60 лет.

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