ВСУ проявляют активность на Кинбурнской косе и на Днепровском лимане

Аргументы Недели → Армия 13+

22 мая 2022, 16:57

Фото: Соцсети

Южное оперативно - тактическое командование ВСУ под предлогом подготовки обороны на случай высадки российского морского десанта в районе Бугско-Днепровского лимана усиливают обороны и проводят оперативные действия по поиску российской или пророссийской агентуры.

Усилены морские патрули плавсредств, теперь в акватории лимана и в портовой зоне Очакова постоянно находятся четыре катера морской охраны и несколько моторных лодок типа Villard, между которыми сохраняется радиомолчание в ночное время суток с 20:00 до 07:00. Информация о минировании водных районов передается только экипажу, который заступает на дежурство. На Кинбурнскую косу, вероятно, южнее острова Первомайский для ведения разведки заброшена группа военнослужащих 73-го центра ССО. В воздухе постоянно находятся украинские БЛА «Лелека» и «Байрактар» под прикрытием средства РЭБ «Буковель», который работает из окрестностей Парутино.