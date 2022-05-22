Запад намерен передать Украине истребители F-16 вместе с лётчиками и ракетные комплексы дальнего действия?

Аргументы Недели → Армия 13+

22 мая 2022, 16:41 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Места базирования истребителей ВВСУ, соцсети

Статистически парк самолётов ВВС Украины уже дано выбит, можно сказать под корень. Однако авиация Незалежной продолжает подниматься в воздух. Откуда Киев берёт новые (точнее старые, но не свои) летательные аппараты? Что намерен сделать Запад для усиления ВСУ? Если США и НАТО начнут вооружить Украину современными ракетными системами, это однозначно приведёт к мировой ядерной войне.

На вопрос – откуда ВСУ берут новые самолёты - отчасти ответило польское издание Onet. Оно опубликовало информацию о том, что Варшава передала Киеву огромный запас запчастей и вооружений для истребителей Миг-29, что позволило ВВСУ восстановить свой давно заброшенный устаревший парк самолётов, находившихся на хранении. Возможно, поставки из-за рубежа не ограничились только запчастями. Есть подозрение, что бывшие страны Варшавского договора, такие как: Словакия, Чехия, Болгария, Словения, Хорватия, и Польша - поделились с Киевом своими Мигами и Сушками.

ТК сообщает: «Количество ежедневных вылетов Миг-29 на Харьковском, Соледарском, Николаевском и Одесском направлениях подтверждает это. Борис Рожин не исключает вариант скрытой передачи техники советского производства из стран Восточной Европы. В данном случае любопытно, где проводится ремонт и техническое обслуживание истребителей. Поляки утверждают, что украинцы из-за постоянной угрозы ракетного удара используют крытые просторные ангары, которые не были поражены в ходе первой фазы операции ВС РФ».

Есть сведения, что на авиабазах в Луцке, Староконстантинове и Озерном разрушения, после ракетных атак, были минимальные. Фронтовая авиация ВВСУ сейчас располагается на этих базах и находится в пятиминутной готовности к вылету.

Но, старые советские самолёты и плохо подготовленные украинские пилоты не могут сыграть сколь-нибудь заметной роли в ныне текущих боях на суше и в небе. Однако Запад начинает проталкивать идею о предоставлении ВВСУ более совершенных истребителей четвёртого поколения + или ++ Gripen - шведского и F16 - американского производств. Поскольку подготовка пилотов для этих летательных аппаратов дело долгое, на них вместо украинцев могут воевать западные или турецкие военные лётчики.

Помимо этого, поступает информация о намерении США передать Украине ракетные комплексы дальнего действия, включая противокорабельные. Кроме того, речь идёт уже о поставках ЗРК «Патриот». Что значительно обострит обстановку на ТВД.

Здесь уже не будет важно достанутся ли ВСУ относительно новые немецкие танки «Леопард» и боевые машины пехоты «Мардер». Также не столь ценны станут относительно устаревшие гаубицы, которыми НАТО буквально завалила ВСУ.

Появление береговых ракетных комплексов и ракетных систем дальнего действия на вооружении украинской армии станет экзистенциально опасным не только для российского Черноморского флота и Крыма, но и для большей части европейской территории РФ. Такая ситуация уже выйдет за пределы красных линий безопасности суверенитета России, а это даёт повод Москве применить ядерное оружие по пунктам принятия решений далеко за пределами не только Украины, но и Европы. Жаль, что Вашингтон, накаляя ситуацию и раскручивая поставки вооружений Киеву – это не осознаёт. Возможно, что власти США в какой-то момент наконец прозреют. Но, как бы не было – поздно?