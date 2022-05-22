Киев готовит новую линию обороны, в основном проходящую по Днепру

Аргументы Недели → Армия 13+

22 мая 2022, 15:10 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Генштаб ВСУ готовит новую глубокоэшелонированную линию обороны, которая будет опираться на такие крупные города как: Полтава, Днепропетровск, Запорожье, Николаев и Кривой Рог. Этим н/п, с их многочисленным населением, уготована участь Мариуполя.

Похоже командование ВСУ уже осознало, что отвести свои войска придётся не только из Донбасса, но и за реку Днепр. В планах Киева из этой концепции выпадают только Полтава, находящаяся на левом берегу и Николаев, что стоит над Южным Бугом и Кривой рог, который находится на правом берегу Днепра, на солидном отдалении от оного на запад. К тому же стоит учесть, что часть российских войск уже ведут боевые действия на правобережье Днепра на Криворожском направлении.

Как бы то ни было, подготовка новой линии обороны идёт полным ходом. Украинские власти Запорожья уже отчитались о подготовке трех линий укреплений вокруг города — как с левого, так и правого берега Днепра. Фортификационные сооружения и огневые позиции создаются с расчетом на то, что ВС РФ не смогут обстреливать город из артиллерии. В Днепропетровске так же проводится инженерная подготовка позиций ВСУ в город завозят зарубежную боевую технику, вооружение и боеприпасы. Что уже подтвердил глава украинского центра теробороны Геннадий Корбан.

В Николаеве и в Кривом Роге всё ещё лелеют мысль о контрнаступлении, здесь сосредоточены до 32 батальонных тактических групп ВСУ. Предположительно удары проведут по трём направлениям: от Нововоронцовки, от Первомайского, а также - на Александровку. Однако эти батальоны сформированы из возрастных резервистов из Винницы и Тернополя. Их боеспособность низка, а боевой дух и того ниже. И, всё же, расслабляться не стоит мало-ли какое зелье им дадут перед атакой? Запад накачал Украину не только оружием и боеприпасами, но, и биостимуляторами сильного действия.

Старичков могут простимулировать медикаментозно так, что они пойдут в бой с большей яростью, чем украинская националистическая молодёжь. К тому же за ними жизненный опыт, а это значит, что они будут воевать хитрее (ежели без стимуляторов): не лезть на рожон и больше уповать на отстрел противника из укрытий. Проще говоря – этот контингент предпочтёт оборону, или партизанщину. Но, если его погонят в атаку, да ещё с заградотрядом за спиной – куда деваться? Пойдут, с песнями и плясками. Кстати командование ВСУ наводнило свои войска не только пропагандистами их западной Украины, для повышения мотивации, но и националистами (из этих формируют заградотряды).