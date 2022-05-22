Конашенков: всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов

Аргументы Недели → Армия 13+

22 мая 2022, 14:34

Фото: Соцсети

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль Донецкой Народной Республики и Нырково Луганской Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фронтовая и армейская авиация ВКС РФ атаковала три командных пункта (КП), 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц украинской военной техники.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 583 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 41 КП, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе три батареи РСЗО «Град», а также украинская станция РЭБ «Буковель» в районе населенного пункта Анновка Николаевской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 174 самолета, 125 вертолетов, 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов, 3198 танков и других боевых бронированных машин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1622 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3077 единиц специальной военной автомобильной техники.