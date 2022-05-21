Боевик нацбатальона, угрожавший Кадырову – сдался в плен

Аргументы Недели → Армия 13+

21 мая 2022, 14:26 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

На территории завода «Азовсталь» сдался в плен российским войскам боевик полка «Азов» (запрещён в России) «Давид» - угрожавший и оскорблявший Кадырова. Этот нелюдь также говорил о намерениях расправиться с семьёй главы Чечни.

Зовут укронациста - Давид Георгиевич Касаткин. Он местный – мариуполец, 1996 года рождения, едва осилил среднее образование. Числится в списках нацистского полка «Азов». Пока непонятно какие будут приниматься меры в отношении бойцов этого странного формирования, скорее напоминающего банду садистов-уголовников, психически неуравновешенных особей с шизоидной патологией. Но, есть надежда, что на волю их уже не отпустят и не будет представлять для обмена.