К вечеру 20 мая под Попасной российские войска заметно продвинулись вперёд

Аргументы Недели → Армия 13+

21 мая 2022, 13:28 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Подразделения ВС РФ ведут бои за Камышеваху и Врубовку, западнее неё взят населённый пункт Липовое. Об этом сообщает ТК. Под Харьковом, российское командование стабилизировало ситуацию. Американское командование выдвинуло новые предложения по укреплению ВСУ.

Кольцо вокруг группировки ВСУ, засевшей в треугольнике Горское — Золотое — Камышеваха продолжает сжиматься, украинцы оказывают ожесточенное сопротивление и, порой, пытаются контратаковать. Войска ВС РФ значительно продвинулись на запад от Попасной. Вслед за Владимировкой россияне оседлали господствующие высоты севернее н/п Стряповка. К юго-западу от Попасной освобождён от укронацистов н/п Выскрива. ВС РФ продолжают обстреливать позиции ВСУ в Золочеве, Дергачах и Циркунах из тяжёлой артиллерии и ракетными комплексами. Под огнём оказался и командный пункт ВСУ в Лозовой.

Большие потери в рядах украинской армии, низкая боеспособность бригад территориальной обороны, среди которых более всех «отличились» 115-я, воюющая в районе Северодонецка, и 110- я, воюющая в Авдеевке, вызвали крайнее беспокойство в среде американских высокопоставленных генералов. Они предлагают увеличить группу военных советников НАТО в Киеве и передать ей дополнительные функции, связанные с военным планированием. Проще говоря, - Пентагон собирается взять командование действиями ВСУ на себя.