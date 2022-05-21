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Аргументы Недели Армия 13+

Пентагон отправит на Украину ЗРК Patriot?

, 12:43

Пентагон отправит на Украину ЗРК Patriot?
Фото: Соцсети

Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи в $40 млрд, одобренного Конгрессом, могут передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot и дальнобойную артиллерию, сообщает ТК.

Передача столь серьёзного оружия украинским военным свидетельствует о плачевном их состоянии и о том, что США возможно доведут конфликт до предельной крайности, когда военные действия начнутся уже открыто между Россией и НАТО, а не опосредованно, как сейчас. Такая политика Вашингтона может привести к ядерному конфликту.

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