Верховная Рада планируют лишить гражданства сотен тысяч украинцев, уклоняющихся от мобилизации

Аргументы Недели → Армия 13+

20 мая 2022, 17:18

Фото: Соцсети

ВСУ несут огромные потели и испытывают острую недостачу в личном составе, поэтому кабинет Зеленского и его партия «Слуга народа», имеющая конституционное большинство в Верховной Раде, предпринимают отчаянные попытки загнать как можно больше населения страны под ружьё.

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» внесла на рассмотрение Верховной рады законопроект о лишении гражданства сотен тысяч мужчин призывного возраста, в том числе: лиц, въехавших на территорию России во время военного положения и не вернувшихся в течение 30 дней; лиц, выехавших за границу во время военного положения без уважительной причины и не вернувшихся в течение 30 дней; лиц, умышленно уклоняющихся от всеобщей мобилизации.

Авторы законопроекта также предлагают запретить военнообязанным менять без письменного уведомления место проживания после вручения повестки. Ранее предлагалось ввести в отношении уклонистов уголовную ответственность сроком до 10 лет отсидки в местах не столь удалённых.

Причина столь радикальных решений Киева – проста. Из-за больших потерь ВСУ требуется всё больше рекрутов для пополнения войск, действующих на передовой. Добровольцев становится меньше (как говорят на Украине: «Немаэ дурних»), формирования территориальной обороны всё чаще бунтуют, а порой наотрез отказываются воевать, так как не желают быть «пушечным мясом».