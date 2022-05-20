В настоящее время успех войск РФ наблюдается в районе Попасной

Аргументы Недели → Армия 13+

20 мая 2022, 17:05 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Продолжается наступление в направлении Соледара (на запад), войска РФ практически вышли к окраинам этого города. Российские подразделения ВДВ обошли Триполье и захватили Владимировку. К вечеру и Триполье было взято российскими силами. Автотрасса Бахмут (Артемовск) — Лисичанск, которая является операционной линией северодонецко-Лисичанской группировки ВСУ, находится под обстрелом российской артиллерии. Идут бои за господствующие высоты севернее Владимировки и Триполья. Рокада Лисичанск —Северск также простреливается российской артиллерий.

На север от Попасной идут бои в районе Камышевахи, которая ещё 19 мая была взята в полукольцо. После удачного обходного маневра россияне овладели н/п Викторовка, селом Врубовка и ж/д станцией Камышеваха. Милиция ЛНР атакует остатки 24-ой ОМБр и 115-ой бригады львовской теробороны, засевших в Горском и Золотом, опираясь на свои исходные позиции в Тошковке и Орехово. Одновременно войска РФ продолжают продвигаться на юг от Попасной. Троицкое уже находится под их контролем.

В районе Лимана россияне были остановлены упорным сопротивлением отрядов ВСУ, занявших оборону в лесах и на правом берегу Северского Донца. В самом Лимане обороняются силы украинских войск до тысячи штыков, которым отступать некуда, поскольку сапёры ВСУ уничтожили все переправы через Донец. Украинская сторона продолжает вести инженерную подготовку обороны в Святогорстке и его окрестностях, в том числе и на территории Святогорского монастыря, где укрывается не одна сотня беженцев. ВСУ в своём репертуаре - продолжают прикрываться гражданскими, как живым щитом.

В настоящее время ожидается решение совещания, которое должно пройти в Киеве на самом высшем уровне, на котором обсуждался вопрос о выводе войск ВСУ из Северодонецка и Лисичанска в Краматорск и Славянск. Ранее на требование Генштаба и командования ВСУ отвести войска кабинет Зеленского отвечал отказом.