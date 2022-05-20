ТАСС: применение Су-57 на Украине стартовало уже через две-три недели после начала спецоперации

Аргументы Недели → Армия 13+

20 мая 2022, 13:46

Фото: Соцсети

Сообщение об участии российских самолётов пятого поколения было озвучено не представителями минобороны, а сотрудником российского ВПК. Однако ТАСС делает оговорку на этот счёт, что не располагает официальной информацией.

Агентство цитирует слова своего источника: «Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации. Самолеты работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение».

Ранее появилась информация о применении лазеров, самонаводящихся ракет для РСЗО «Смерч» и боевых машин поддержки танков «Терминатор» в ходе специальной операции. Также было отмечено использование ещё одного нового образца вооружений – аэробаллистической ракеты «Калибр».