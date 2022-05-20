На Коллегии МО РФ обсудили обстановку на западном стратегическом направлении

Аргументы Недели → Армия 13+

20 мая 2022, 13:19

Фото: pixabay.com

Обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. За последние восемь лет интенсивность полётов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз (с 3-х до 45-ти в год). До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений. Об этом информирует Минобороны РФ.

Систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием. Только в текущем году вблизи Калининградской области они шесть раз выполняли задачи с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет. С 2016 года системой объективного контроля вскрыто 24 подобных мероприятия.

Одновременно США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у наших границ. В настоящее время проводится серия учений «Защитник Европы» с участием до 40-ка тысяч военнослужащих из 30-ти стран блока. Главной особенностью манёвров является переброска из США на Европейский континент полноценной дивизии, а также развёртывание группировки войск на трёх стратегических направлениях: Арктическом, Западном и Юго-Западном.

Кроме того, заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи - Финляндия и Швеция. Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряжённость. Принимаем меры адекватного противодействия.

В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений.

Проект программы оснащения до 2030 года Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота комплексами с беспилотными летательными аппаратами средней и большой дальности.

Беспилотные летательные аппараты активно применяются Вооружёнными Силами для решения широкого спектра задач.

За последние 10 лет интенсивность их полётов возросла в 7 раз, годовой налёт - в 23 раза.

С 2015 года беспилотная авиация круглосуточно контролирует обстановку практически на всей территории Сирии. С начала сирийской операции выполнено более 58-ти тысяч полётов, при этом общий налёт превысил 377 тысяч часов.

В ходе специальной военной операции на Украине беспилотные летательные аппараты ведут воздушную разведку и в условиях плотной городской застройки наносят избирательные точечные удары по объектам противника, не допуская повреждения гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей. За время операции налёт составил уже более 25-ти тысяч часов.

Полученная с помощью беспилотников информация передаётся потребителям в реальном масштабе времени. Это даёт возможность войскам оперативно реагировать на изменения обстановки и действовать максимально эффективно.