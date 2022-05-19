Китай отработал ядерный удар по американской авианосной корабельной ударной группе

Аргументы Недели → Армия 13+

19 мая 2022, 18:38

Фото: Соцсети

Китай разыграл сценарий нанесения удара противокорабельными крылатыми ракетами воздушного базирования «Инцзы-12» с дальностью поражения до 400 км по авианосной ударной группе самого вероятно противника. Речь идёт о ВМС США.

НОАК отработала ядерный удар по американскому авианосцу и сопровождающей его корабельной группе, её имитацию осуществила авианесущая корабельная группа китайских ВМС. Удар «нанесла» бомбардировочная авиационная группа самолётов Хун-6J. Порядка 1078 летательных аппаратов этого типа разных модификаций состоит на вооружении НОАК.