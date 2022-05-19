Адмирал ВМС США Джон Акилино: В этом году Россия получит на вооружение дрон - АПЛ с невиданным по мощности ядерным зарядом

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19 мая 2022, 16:15 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Глава Индо-Тихоокеанским командования (ИТКОМ) США заявил, что уже в этом году ВМФ России получит беспилотную торпеду, вооруженную ядерной боеголовкой мегатонного класса, способную уничтожить целые города или порты. Речь идёт о безэкипажной атомной подводной лодке (АПЛ) «Посейдон», которая действительно способна нести ядерный заряд мощностью до 500 Мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Адмирал Джон Акилино (глава ИТКОМ США) сообщил во вторник, в ходе слушаний в Палате представителей, что беспилотная АПЛ, которую русские прозвали «Посейдон», будет установлена на новой массивной подводной лодке специального назначения под названием «Белгород», которая войдёт в боевой состав ВМФ РФ в этом году. В дополнение к ней строится ещё, как минимум, одна атомная подлодка класса «Долгорукий II» (Борей А) с баллистическими ракетами на борту в добавок к двум ракетным подводным крейсерам типа «Долгорукий I» (Борей), которые уже находятся на боевом дежурстве в Тихоокеанском флоте РФ.

Четырехзвездный адмирал не сказал, где будет оперировать (нести боевое дежурство) носитель «Посейдона» - АПЛ «Белгород» в Атлантике или в Тихом океане. Однако, само его наличие у ВМФ РФ вызывает крайнюю нервозность в Вашингтоне.

По словам представителей Пентагона, знакомых с отчетами разведки, «Посейдон» будет оснащен ядерной боеголовкой мощностью в десятки мегатонн. Мегатонна эквивалентна 1 миллиону тонн тротила. Кроме того, беспилотная торпеда сможет двигаться со скоростью до 100 узлов, что считается чрезвычайно высокой скоростью для подводного робота. Американские военные немного решили успокоить себя, на деле боевой заряд «Посейдона», как это было указанно выше, значительно превышает их предположение по мощности, а именно - в десятки раз. Кроме того, они забыли упомянуть, что этот подводный беспилотник способен обогнать любую современную самую скоростную торпеду (речь уже не идёт о надводных кораблях), передвигаясь на глубине 1000 м.

Считается, что «Белгород» может нести шесть «Посейдонов». Каждый из них способен уничтожить порт или город, взорвавшись у побережья, - пишет американская пресса. На самом деле, его могущество позволяет разрушать целые прибрежные районы с несколькими портовыми городами, а также агломерации находящиеся в пределах 300 км от океанского берега, по которому будет нанесён удар.

Анализируя разведывательные данные, спецслужбы США пришли к выводу, что «Посейдон» является оружием ответного удара, его целями будут базы атомных подводных лодок США в Китсапе, штат Вашингтон, или Кингс-Бей, штат Джорджия.

Американкий адмирал заявил, что Россия таким собирается сокрушить однополярный мир, созданный как гарантия гегемонии США.

По словам представителей министерства обороны, беспилотная АПЛ «Посейдон» является одним из нескольких ядерных «супероружий», которые являются частью плана президента РФ Владимира Путина вернуть России статус ядерной сверхдержавы. Другие – это: гиперзвуковой планирующий блок с ядерными боеголовками «Авангард», межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и крылатая ракета «Буревесник» с ядерной силовой установкой и ядерным вооружением.

Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил в прошлом году, что «Посейдон», «Авангард», «Сармат» и «Буревестник» «угрожают перераспределением мирового баланса ядерных сил в пользу России за счет асимметричных возможностей стратегического оружия, которые никогда ранее не применялись».

Американская пресса подчёркивает, что «у ВМС США нет оружия, сравнимого с «Посейдоном» (а также с «Авангардом», «Сарматом» и «Буревестником»- ред.), а Пентагон находится в процессе вывода из эксплуатации всего своего ядерного оружия мегатонного класса».