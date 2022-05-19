Южнее, западнее и севернее Попасной идут бои, которые определят судьбу Северодонецка и Лисичанска

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19 мая 2022, 14:59 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Попасная стала тем важным пунктом, который даёт тактическое преимущество российским и луганским войскам на правом фланге Донбасской дуги. От сюда союзные силы проводят атаки на участках фронта к северу и к югу от данного населённого пункта (н/п). Информация о событиях в районе Попасной опубликована на многих телеграмканалах.

Севернее Попасной идут напряжённые бои за населённые пункты: Триполье, Камышеваха, Горское и Золотое. Ранее предрекали, что подразделения ВСУ, окопавшиеся в двух последних поселках, рискуют попасть в котёл. Однако, судя по всему, их просто выдавливают в северном направлении. Поскольку у российских войск и милиции ЛНР есть более важная задача – окружить украинский гарнизон обороняющий Северодонецк и Лисичанск. Там по неполным данным находятся: подразделения 115-ой бригады теробороны, а также формирования из составов националистических батальонов «Донбасс» и «Айдар».

Южнее Попасной идут бои за н/п Троицкое, где располагается группировка ВСУ, сильно вклинивающаяся в оборону войск республик Донбасса и нависающая над Горловкой с севера.

Зеленский по-прежнему не разрешает командованию ВСУ провести отход гарнизона Лисичанска и Северодонецка в Краматорск и Славянск. Накануне сюда были переброшены силы из-под Харькова и из западных районов Украины. 115-я бригада теробороны, прибывшая из Львовской области, уже дважды «отличилась»: сначала группа солдат из 1-го её батальона покинула позиции и самостоятельно ушла в тыл, напрочь отказавшись выполнять боевые задачи. Теперь такой же подвиг повторили бойцы 3-го батальона. Есть вероятность, что данная бригада в какой-то момент по собственному почину уйдёт с линии фронта в полном составе. Как-то ни странно, но им в этом не препятствуют обычно суровые к малодушным – головорезы из националистических батальонов, которых немало в районе Северодонецка и Лисичанска. Стоит отметить, что после освобождения Мариуполя и сдачи в плен остатков его украинского гарнизона боевой дух в войсках ВСУ в значительной мере погас.

К западу от Попасной россияне и луганчане выбили противника из села Розовка. Севернее этого н/п оборудован опорный пункт ВСУ. Далее оборона украинских войск выглядит ещё более внушительно. На трассе Пилипчатино — Покровское и в районе Артёмовска подготовлены мощные инженерные укрепления.

Сейчас в Житомирской области развёрнуты пять пунктов приёма новобранцев и их подготовки для пяти бригад ВСУ. В Малине доукомплектование и дооснащение проходит с 10-той отдельной горно-штурмовой бригадой (огшбр). В городе и его окрестностях личный состав вышеуказанного соединения размещается в школах и детсадах. Так же расквартировываются и другие четыре бригады. В учебном центре в Новгород-Волынском и полигоне в Александровке формируется резерв 30-й отдельной моторизованной бригады (омбр). В Овруче идёт обучение личного состава 44-й отдельной артиллерийской бригады (оабр), на вооружение которой стоят ПЗРК западных образцов. На базе 190 учебного центра Житомирского военного института в Гуйве (южный пригород Житомира) проходят ускоренные курсы подготовки военнослужащих 95й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр). Здесь, пожалуй, речь может идти только о полном переформировании, поскольку по военным меркам она была уничтожена. В Полесском проводится формирование 115-й бригады территориальной обороны (брто).

После короткого курса террбатовцев отправляют на фронт, часть из них попадает в самое пекло: Северодонецк, Лисичанск, Краматорск, Славянск и в Бахмут. Артиллеристам, операторам ПТРК, ПЗРК, наводчикам танковых орудий и мехводам дают больше времени на учёбу. Но, конечный результат, всё тот же. Российские военнослужащие и бойцы ополчения республик Донбасса отмечают, что в последнее время потери в рядах украинских войск значительно увеличились. Это происходит, потому что командование ВСУ вынуждено направлять на передовую всё больше новобранцев, из-за нехватки личного состава. Похоже, что для украинской армии из-за ошибок верховного главного командования сложился порочный круг, выхода из которого, судя по всему – нет.