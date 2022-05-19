Ещё одно подразделение 115-той украинской бригады взбунтовалось и отказывается воевать

Аргументы Недели → Армия 13+

19 мая 2022, 11:58 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Бойцы 3-го батальона 115-той бригады территориальной обороны отказались воевать. Они сейчас по идее должны находиться в Северодонецке. Ранее солдаты из этой же бригады самостоятельно покинули боевые позиции и ушли в тыл. В том и в другом случае тербатовцы сняли видео, обращенное к украинской общественности.

Гарнизону Северодонецка и Лисичанска уготована та же участь, что и Мариупольскому гарнизону. Из Киева то и дело поступает информация о том, что командование ВСУ настаивает на отводе украинских войск из вышеуказанных городов, поскольку есть их окружения. Зеленский категорически против этого отступления и похоже намерен сделать из Северодонецка и Лисичанска второй Мариуполь. Пример мариупольских сидельцев, похоже, никого не вдохновил. К тому же у 115-ой бригады, набранной из жителей западных районов Украины, уже есть печальный опыт, связанный с отказом её бойцов воевать. Буквально несколько дней назад бойцы 1-го батальона этой же бригады самостоятельно покинули боевые позиции и ушли в тыл, отказавшись продолжать выполнять поставленные им боевые задачи.

Представитель бунтовщиков записал заявление от имени своих сослуживцев на видео: «Мы отказываемся выполнять боевые задачи, поскольку у нас нет подкрепления. Нет тяжелой техники, которая бы нас прикрывала. Ждём подкрепления уже две недели. Нас отправляют на верную смерть. Командование отсутствует. Нет техники и уважения к людям. Абсолютно ничего. Мы не отказываемся защищать свою страну, но в таких условиях отказываемся нести службу в 115-й бригаде!»

ВСУ уже сыто по горло этими выкрутасами бойцов 115-ой бригады, набранных во Львовской области. Сейчас развёрнут новый пункт комплектования этого соединения в Житомирской области. Возможно, в Киеве надеются, что местные будут более покладистыми.

Пока одна 115-я бригада отличилась массовым неповиновением. Но, лиха беда – начало. Моральное состояние солдат ВСУ неуклонно опускается долу. Потери среди украинских солдат увеличиваются, и это не способствует поддержанию в их рядах боевого духа.