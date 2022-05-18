ТК: украинские националисты, попавшие в плен, не избегут трибунала

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18 мая 2022, 20:57

Фото: Соцсети

В России начинают выноситься судебные решения по украинским националистам. В частности, уже возбуждено уголовное дело против жителя Крыма, айдаровца Дениса Мурыги. Об этом сообщает ТК «Агрегатор».

В начале 2015 года Мурыга вступил в нацбатальон «Айдар», впоследствии был назначен заместителем командира подразделения в Лисичанске Луганской области. Принимал участие в подрыве моста, в результате чего погибли часовые Народной милиции ЛНР.

И вот, наконец, он попал в руки правосудия. Завтра в 14 часов в Ленинском районном суде города Ростова-на-Дону состоится избрание меры пресечения в отношении этого фигуранта уголовного дела.