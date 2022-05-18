Пентагон оправдал себя в расследовании массового убийства американскими войсками сирийских мирных жителей

Аргументы Недели → Армия 13+

18 мая 2022, 20:35

Фото: Соцсети

Пентагон заявил, что расследование специальной комиссией факта бомбардировки мирных кварталов американскими войсками в Сирии в 2019 году, в результате которого погибли мирные жители, не выявило нарушений политики или бессмысленной халатности.

Внутреннее расследование армии США было сосредоточено на операции специального подразделения США, действующего в Сирии, которое в марте 2019 года нанесло воздушный удар якобы по бастиону «Исламского государства» (ИГ запрещено в РФ) в Багузе на востоке Сирии.

Их расследование началось в прошлом году после того, как The New York Times сообщила, что в ходе первого удара американские военные скрыли десятки погибших мирных жителей. В нем говорилось, что в результате бомбардировки было убито, как минимум -70 человек, многие из которых женщины и дети.

В сообщении Times говорится, что сотрудник правоохранительных органов США «квалифицировал данную акцию, как возможное военное преступление» и что «почти на каждом шагу военные предпринимали действия, скрывающие катастрофические результаты этой атаки». Но, окончательный вердикт следственный комиссии жёстко опроверг эту формулировку. В специальном документе, выпущенном по результатам расследования, говорится, что командующий сухопутными войсками США коалиции, воевавшей против ИГ, действовал по обстановке, и принял решение, получив запрос от Сирийских демократических сил (СДС) на поддержку с воздуха. Он не стал выяснять были ли в районе, который подвергся бомбардировке и ракетной атаке, мирные жители, и удовлетворился заверениями представителя СДС, что их там нет. И уже не важно, когда позже выяснилось, что на месте происшествия находились гражданские лица.

«Никаких нарушений правил ведения боевых действий или законов войны не было», — говорится в расследовании.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что было убито 52 комбатанта — 51 взрослый мужчина и один ребенок. По словам чиновника, также погибли четыре мирных жителя, одна женщина и трое детей. По его словам, еще 15 мирных жителей, 11 женщин и четверо детей, получили ранения. На вопрос, был ли кто-либо наказан за гибель мирных жителей, Кирби сказал, что расследование не нашло необходимости привлекать к ответственности кого-либо. Кибри, впрочем, попытался, отчасти, оправдаться: «Хотя мы не всегда делаем все правильно, мы стараемся совершенствоваться. Мы стараемся быть максимально прозрачными в отношении того, что мы узнаем».