Чехия готовит собственную гибридную войну против России?

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18 мая 2022, 20:09

Фото: Соцсети

Глава чешского МИД Ян Липавский предложил чешскому правительству принять программу поддержки оппозиции в России и Белоруссии. Называться эта программа будет - «Гражданское общество». Об этом сообщает новостной портал EADaily.

В частности, Ян Липавский сказал: «Это будут самые «значимые» представители гражданского общества, такие как журналисты и ученые». Судя по всему, этих представителей чехам придётся искать на просторах всего зарубежья, в России таких, можно сказать, не осталось. В любом случае, им в Чехии будет предоставлены условия для ведения подрывной работы. Правда главный чешский дипломат оговорился, что это будет строго определённая группа людей. Стоит признать, что Ян Липавский скорее рассуждает, как представитель спецслужбы, чем, как глава МИДа.