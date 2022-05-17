Артиллеристы ВС РФ на Запорожском направлении отбили контрудар украинской армии, с большим уроном для неё

Аргументы Недели → Армия 13+

17 мая 2022, 19:13

Фото: pixabay.com

ВСУ силами двух механизированных батальонов боевыми линиями танков и БМП контратаковали российские войска в районе населенного пункта Вишневое Запорожской области. Об этом сообщает в своём ТК Минобороны РФ.

Разведка противника проводилась с помощью БПЛА и других технических средств. Заблаговременно было обнаружено выдвижение бронетехники противника и подготовка его сил к атаке. В ходе развёртывания в боевой порядок моторизованные батальоны ВСУ оказались под сосредоточенным огнём российской артиллерии и атакой с воздуха ударных БПЛА. Украинские танки и боевые машины пехоты горели, как факелы. Им некуда было скрыться от губительного огня.

Российские противотанковые комплексы били без промаха. Неприятель развернул свои машины и дал деру. На поле боя остались полуразрушенные корпуса 26 танков, 12 бмп и трупы около сотни украинских солдат.