Генштаб ВСУ перебрасывает под Харьков 10-ю горную бригаду

Аргументы Недели → Армия 13+

17 мая 2022, 18:38

Фото: Соцсети

Из-под Харькова командование ВСУ вывело часть сил в Соледар, из-за сложившейся критической ситуации на Краматорском направлении. Но, украинская армия не снизила натиск на войска ВС ФР и ополчение ЛНР, что занимают позиции в Казачьей Лопани и Цуповке. В районе терновой ополченцы из ЛНР отошли к российской границе.

Сообщается, что под Харьков Генштаб ВСУ перебросит 10-ю отдельную горную штурмовую бригаду (ОГШБр), которая сейчас проходит переформирование в н/п Малино Житомирской области. Напоминаем, что вновь набранный(мобилизованный) в это соединение личный состав прошёл подготовку под руководством натовских инструкторов. Кроме Казачьей Лопани и Цуповки, российские и луганские войска удерживают Липцы, Рубежное, Старицу. Однако, в районе Терновой ополченцы оставили свои позиции и отошли к российской границе.

Украинским диверсантам удалось форсировать Северский Донец. И они уже приступили к диверсионной и террористической деятельности на его левом берегу. Есть сведения, что эти ДРГ могут оказаться и на окраинах Волчанска. Есть мнение, что ВСУ сумели наладить понтонную переправу южнее Старого Салтова: под Хотомлей. Также отмечается, что в окрестностях н/п Березники ВСУ развернули системы реактивной артиллерии.