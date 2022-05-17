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ВСУ в срочном порядке подготавливает оборонительные позиции в Сумской области на границе с Россией

, 15:09

ВСУ в срочном порядке подготавливает оборонительные позиции в Сумской области на границе с Россией
Фото: Соцсети

В приграничной полосе, в населенных пунктах Грабовское, Покровка, Славгород и Поповка Сумской области подразделения территориальной обороны ведут инженерную подготовку опорных пунктов. Об этом сообщает ТК.

Террбатовцы по прежней украинской традиции окапываются на придомовых участка и оборудуют огневые позиции в жилых домах местного населения. Минно-взрывные ограждения также устраиваются в населённых пунктах, причем зачастую используются запрещённые Международной конвенцией противопехотные мины. Подвоз всего необходимого для ведения боя осуществляется из складов передового базирования, расположенных в н/п Мезеновка, по рокаде Славгород - Краснополье.

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