Представители ЛНР заявили о полном окружении Лисичанско-Северодонецкой группировки ВСУ

Аргументы Недели → Армия 13+

17 мая 2022, 14:25

Фото: Соцсети

По словам министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталия Киселева, которые он сказал в эфире на Первом Канале, - группировка из 15-16 тыс. штыков ВСУ попала в «котел» под Северодонецком и Лисичанском. Об этом сообщает издание Лента.ру.

Событие, о котором, так долго говорили все – произошло. О возможности возникновения котла в Лисичанско-Северодонецком кластере предупреждало Киев командование ВСУ, об этом говорили военные эксперты российские и западные, военные журналисты. Если украинская группировка действительно оказалась в окружении – значит ли это, что будет повторение Мариуполя? Пока ждём официальное подтверждения факта. К тому же, в Краматорске, Славянск и Бахмуте ВСУ сконцентрировали немалые силы, которые могут быть и будут брошены на деблокаду попавших в кольцо украинских войск.