Аргументы Недели → Армия 13+

16 мая 2022, 15:23

Фото: Соцсети

Местные источники сообщают, что на Криворожском и Николаевском направлениях командование ВСУ в ближайшие сутки намерено нанести массированные огневые удары по позициям ВС РФ с применением артиллерии, тактической и армейской авиации, которая будет действовать с аэродромов, расположенных в Вознесенске и Долгинцево.

Целеуказание и корректировку огня будут осуществлять украинские диверсионно-разведывательные группы и подразделения воздушной разведки с применением БПЛА. Подавление российской сети связи в обоих районах возложено на расчёты РЭБ. Более того, в проукраинских соцсетях снова запущена информация о скорой новой попытке возвращения острова Змеиный под контроль ВСУ из-за его стратегической важности.

Судя по всему, всё это планируется предпринять, чтобы вынудить командование ВС РФ снять часть сил и средств с донбасского участка фронта и распылить их по флангам. Наивные люди эти британцы и американцы, управляющие действиями ВСУ.

Кстати, им стоит поторопиться в принятие решения об отводе войск из Донбасса. Поскольку ВС РФ, по информации, полученной из надёжного источника, скоро перебросят на Украину значительные по численности вооружению и оснащению силы.