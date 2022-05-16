В Житомирской области идёт восстановление боеспособности пяти бригад ВСУ и территориальной обороны

Аргументы Недели → Армия 13+

16 мая 2022, 15:06

Фото: Соцсети

Благодаря неравнодушным блогерам в сети появилась информации о пунктах, где проводится доукомплектование и переоснащение пяти понесших тяжёлые потери бригад ВСУ и теробороны, выведенных с передовой в тыл, в рамках ротации. Доподготовка личного состава, вливающегося в ряды 10-й огшбр, 30-й омбр, 44-й оабр, 95-й одшбр и 115-й брто осуществляется иностранными инструкторами.

В Малине доукомплектование и дооснащение проходит с 10-той отдельной горно-штурмовой бригадой (огшбр). В городе и его окрестностях личный состав вышеуказанного соединения размещается в школах и детсадах. Так же расквартировываются и другие четыре бригады.

В учебном центре в Новгород-Волынском и полигоне в Александровке формируется резерв 30-й отдельной моторизованной бригады (омбр). В Овруче идёт обучение личного состава 44-й отдельной артиллерийской бригады (оабр), на вооружение которой стоят ПЗРК западных образцов. На базе 190 учебного центра Житомирского военного института в Гуйве (южный пригород Житомира) проходят ускоренные курсы подготовки военнослужащих 95й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр). Здесь, пожалуй, речь может идти только о полном переформировании, поскольку по военным меркам она была уничтожена. В Полесском проводится формирование 115-й бригады территориальной обороны (брто) сюда свозят как добровольцев, так м. тех, кого мобилизовали принудительно.

Местные источники сообщают, что сейчас в Житомире и других городах области находится большой число англоговорящих военных.