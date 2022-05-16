Италия передаст Украине 155-мм гаубицы

Аргументы Недели → Армия 13+

16 мая 2022, 14:17

Фото: Соцсети

Ожидается, что премьер-министр Италии Марио Драги 19 мая объявит о новом (третьем) пакете итальянской военной помощи Украине. На этот раз Киев получит 39 гаубиц FH-70, бронеавтомобили Iveco Lince (LMV), минометы, ПТРК, ПЗРК Stinger, пулеметы, артиллерийские и стрелковые боеприпасы и другую бронетехнику.

Вероятно, таким образом Италия «благодарит» Россию за помощь в борьбе с пандемией. Вопрос – слоило ли это делать. Стоило ли, помогать своему потенциальному врагу? Теперь Рим соревнуется с другими странами НАТО в объёме и скорости поставок вооружений, убивающих российских солдат. Кстати, итальянцам на пике пандемии помогала именно армия РФ, против которой сейчас направлены действия политического и военного руководства этой страны.