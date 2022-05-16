Последние данные с передовой: Войска РФ и ДНР захватили донецкий Нью-Йорк, ВСУ несут большие потери

Аргументы Недели → Армия 13+

16 мая 2022, 13:17 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Подразделения ВС РФ и ДНР выбили противника из населённого пункта Нью-Йорк (какая сладостная музыка для моих ушей несмотря на то, что речь идёт только о посёлке на Донбассе). Об этом распространена информация в социальных сетях. Конечно же она требует подтверждения. Генштаб ВСУ вынужден отказаться от отвлекающих наступательных действий под Харьковом и под Изюмом. Сейчас украинское командование перебрасывает всё, что может под Краматорск и Авдеевку.

Сообщается, что 54-я и 110-я отдельные моторизованные бригады понесли столь большие потери, что речь уже не идёт об их обычном пополнении. Потребуется полное переформирование этих войсковых соединений. Ситуация на Донбассе складывается весьма драматично для украинской армии.

Из Киева поступила информация, что между командованием ВСУ и офисом Зеленского назревает конфликт. Генералы требуют отвести войска из Северодонецка и Лисичанска к Краматорску и Славянску из-за угрозы окружения, в которое могут попасть наиболее боеспособные украинские батальоны. На Банковской улице настаивают на продолжении обороны Лисичанско-Северодонецкого укрепрайона. У киевского политического руководства свои соображения на этот счёт, радикально расходящиеся со здравым смыслом. Похоже Запад поставил задачу Зеленскому пролить как можно больше крови и разрушить как можно больше городов.

Отмечается срыв контрнаступления ВСУ под Харьковом на Казачью Лопань. Причина такова – командование ВСУ вынуждено было перебросить отсюда значительную часть сил на Донбасс. В частности, резервисты, переправленные из-под Харькова, должны пополнить 30-ю отдельную механизированную и 56 -ю отдельную мотопехотную бригады, которые понесли значительный урон в боях за последнее время. То же произошло и с формированием ВСУ, которое должно было нанести контрудар на Изюм. Из его состава была выведена значительная часть 14-ой механизированной бригады. А остатки этого формирования подверглись мощному артиллерийскому обстрелу со стороны ВС РФ и были контратакованы, понесли значительные потери и откатились на запад. Похоже здесь больше нет возможности повторить наступление на Изюм из-за острой нехватки сил и средств. Но, под Харьковом опасность контрнаступления ВСУ сохраняется. Украинские военные сосредоточили в районе Старого Салтово, Хотомли и в окрестности Волчанска несколько единиц бронетехники, артиллерийских установок ствольных и реактивных, а так же станции РЭБ «Буковель».