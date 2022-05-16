ВСУ готовит города к обороне, Варшава может вторгнуться на Украину в 20-х числах, а ВМС НАОК проводят учения в 300 км от Японии

Аргументы Недели → Армия 13+

16 мая 2022, 11:00 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В созданном по указу русской императрицы Екатерины Великой от 27 мая 1794 года русском городе Одесса украинские вояки проводят инженерную подготовку оборонительных линий, завозят вооружение и боеприпасы. В частности, мирные жители кварталов на Французском бульваре, что находится в непосредственной близости от знаменитой Одесской киностудии, массово покидают свои дома.



Причина тому: размещение в павильонах и на территории киностудии складов вооружений и боеприпасов. Более того, нацисты разворачивают здесь же средства ПВО. Вероятно, на студии будут размещены и противокорабельные ракетные системы. В многочисленных подвалах киностудии также размещают арсеналы, медикаменты, запасы воды и продуктов питания. Примерно в таком же ключе готовят к обороне все крупные, средние и мелкие города, а также посёлки, сёла и деревни в восточной, южной и северной частях страны. Идут приготовления к боевым действиям в Киеве, Николаеве, Запорожье, Кривом Роге, Днепропетровске и т.д. Под чутким руководством своих западных кураторов украинские власти готовятся пожертвовать как можно большим числом мирных жителей Малой Руси. Своим войскам они уже вынесли смертный приговор, избежать который смогут лишь те, кто сдастся в плен.



На минувшей неделе стало ясно, что Варшава всё же намерена воплотить своё намерение вторгнуться на территорию Украины. Польская верхушка давно ведёт речь о захвате так называемых «восточных земель» (Kresy Wschodnie). По информации, полученной из открытых источников, польская армия пересечёт польско-украинскую границу в 20-х числах мая. Военно-политическое руководство Польши планирует взять под контроль четыре западных области своего юго-восточного соседа. Данная акция преподносится не как аншлюс, а в виде миротворческой миссии. Это произойдёт на фоне предстоящего продолжения продвижения НАТО на Восток. Новыми членами альянса станут Швеция и Финляндия. Из Стокгольма пока не было сделано никаких уточняющих заявлений, а в Хельсинки президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин 15 мая объявили, что страна приняла окончательное решение подать заявку на вступление в НАТО. Впрочем, как Швеция, так и Финляндия уже заключили соглашения с США и Британией о так называемом обеспечении безопасности до момента вступления в Североатлантический блок.

Вдобавок к этому, Пентагон начал ротацию своих оккупационных войск и структур их управления, размещённых в Европе. Штаб 101-й воздушно-десантной дивизии (ВДД) из форта Кэмпбелл (штат Кентукки) заменит штаб 82-й ВДД. Ротации подвергнутся 500 военнослужащих ВС США. Тактическая группа 2-й пехотной бригады 101-й ВДД направит 4200 военнослужащих для замены боевой группы 3-й пехотной бригады 82-й ВДД. Боевая группа 3-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии из форта Худ (штат Техас) направит 4200 военнослужащих для замены 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии. Кроме того, командование военно-морских сил США сообщило 14 мая о приёме в свой боевой состав нового эскадренного миноносца «Фрэнк Петерсен» (Frank E. Petersen Jr., бортовой номер 121) класса «Арли Берк», вооружённого крылатыми ракетами «Томагавк» и противокорабельными ракетами «Гарпун». Приписан этот вымпел к межвидовой объединенной военной базе ВС США «Перл-Харбор-Хикам».



Япония также не отстаёт от хозяина и намерена вооружаться. Токио ведёт переговоры с британской компанией BAE Systems о совместных разработках и производстве истребителя следующего поколения, который планируют принять на вооружение японских ВВС в 2035 году. Возможно, речь идёт уже о самолёте шестого поколения.



Реагируя на действия США и их союзников в АТР, Пекин предпринимает превентивные меры для создания зоны безопасности, которая будет включать Тайвань. В настоящее время Ударная авианосная группа ВМС НОАК отрабатывает учебно-боевые задачи в акватории Филиппинского моря (в 300 км к юго-западу от острова Окидаито, префектура Окинава, Япония). Возглавляет группу авианесущий тяжёлый крейсер «Ляонин» (сильно модернизированный аналог нашего ТАКР «адмирал Советского Союза Кузнецов»). В воздухе работает палубная авиация, «Ляонина», на вооружении которой состоят- истребители Цзянь-15 (разработан на базе Су-33) и вертолеты Чжи-9, Чжи-18. Кстати в ближайшее время Китай спустит на воду третий по счету авианесущий крейсер. По большому счёту, эти корабли являются авианосцами.



