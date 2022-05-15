Бойцы 115-ой бригады ВСУ покинули позиции и обратились к украинской общественности через соцсети

Аргументы Недели → Армия 13+

15 мая 2022, 16:52 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Низкий боевой дух украинских войск отмечается в последнее время повсеместно. Это обусловлено большими потерями и увеличением числа новобранцев (которые заменили выбывших из рядов хорошо обученных солдат) в составах соединений ВСУ, отравляемых на передовую.

Бежавшие с поля боя солдаты 115-ой бригады (судя по выговору это представители западных регионов Украины) обратились к общественности с воззванием следующего содержания: «Нет никакой возможности выполнять приказы. Злой враг с помощью непреодолимой силы выбил нас с позиций, которые мы обороняли с 19 апреля по 3 мая. Мы вынуждены были бежать в тыл, потому что запасную позицию Генштаб (ВСУ – ред.) не подготовил. Не можем выполнять боевые задачи по причине низкого морально-психологического состояния».

В общем всё предельно ясно. Признаю, что западные украинцы никогда не отличались высоким боевым духом и солдаты из них мягко говоря – г…., то есть - плохие. В этом случае, люди, похоже, поняли, нечто большее, чем их неспособность в военному поприщу. До них наконец дошло, что их заставляют умирать за чуждые им цели – за процветание Запада. И лозунг «Украина – Цэ Еуропа» их больше не вдохновляет. Поскольку та самая Европа не признаёт Украину своей полноправной частью и готова воевать за свои интересы до последнего украинца. Они, судя по всему, осознали, находясь под пулями и снарядами, какую «светлую» - посмертную будущность уготовили им США и Британия.