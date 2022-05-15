Яворовский полигон снова был атакован четырьмя ракетами

Аргументы Недели → Армия 13+

15 мая 2022, 16:23

Фото: Соцсети

Стало известно об обстреле четырьмя ракетами (нет данных - какими) Яворовского военного полигона. Результаты пока не известны. Очевидцы рассказывают, что на этом объекте ВСУ разгорелся сильный пожар.

Яворовский полигон, во Львовской области известен тем, что здесь организован пункт сбора иностранных наёмников и их доподготовка, а также слаживание подразделений, в состав которых вливаются прибывшие из-за рубежа наёмники. Кроме того, здесь же иностранные инструкторы обучают украинских солдат пользованию западной техникой и вооружением.