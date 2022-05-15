Намечается несколько котлов: в районе Северодонецка – Лисичанска, в Авдеевке и в Горском

Аргументы Недели → Армия 13+

15 мая 2022, 14:48 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Хорошие новости, на передовой впервые замечены российские боевые машины поддержки танков. Под Изюмом ВС РФ ликвидировали переправу украинских войск, причём ВСУ понесли немалый урон. Значительная часть техники была ликвидирована вместе с паромом, те украинские бронемашины, что успели переправиться оказались под огнём российских БМП. Техника и бойцы ВСУ, что остались на правом берегу Донца попали под сосредоточенный огонь российской артиллерии, корректируемый с беспилотников. Потери ВСУ в этом боевом эпизоде уточняются.

На славянском направлении украинцы попытались отбить село Долгенькое, но были встречены плотным стрелковым огнём и отброшены на исходные позиции. Восточнее идут тяжёлые бои на правом берегу Северского Донца, здесь в районе Белогоровки и Приволья подразделения ВС РФ здесь удерживают плацдарм. Противник их атакует с особым остервенением.

Далее, к востоку, идут ожесточённые бои за Северодонецк, россияне и луганчане постепенно продвигаются вперёд и берут квартал за кварталом.

В районе Попасной войска РФ и ЛНР теснят противника, который был вынужден оставить Александрополье и отойти в Камышеваху, где сейчас гремит ожесточённый бой. Захват этого н/п ставит под угрозу окружения силы ВСУ, засевшие в Горском. Накануне, украинский Генштаб усилил свои войска, занимающие позиции в Соледаре и Артёмовске/Бахмуте двумя батальонными тактическими группами, чтобы надёжнее прикрыть операционную линию (трассу), соединяющую тыл ВСУ с гарнизоном Северодонецка и Лисичанска.

Ранее сапёры ВСУ взорвали дамбу Мироновского водохранилища под Светлодарском, с расчётом, что некоторые населённые пункты в округе окажутся под водой.

Авдеевка в огне, окопавшимся здесь националистам и вэсэушникам нет покоя ни днём ни ночью. Уже идут бои за городок Нью-Йорк (звучит, как приятная музыка). Россияне и дончане обходят авдеевский укрепрайон ВСУ с севера. Противник уже выбит из Новобахмутовки, идёт наступление ВС РФ и ДНР на Новоселовку-2. Это означает, что практически перерезана очень важная рокада ВСУ (трасса Авдеевка — Константиновка).

В Песках, Марьинке, Новомихайловке, под Угледаром продвижения наших войск вперёд пока не наблюдается. В Запорожье ВСУ готовят контрудары на Нескучное и Новодаровку.

На николаевском направлении идут бои местного значения, гремит канонада в районе населенных пунктов Александровка и Осокоровка. Со стороны ВСУ по-прежнему ведётся подготовка недавно пополненной 28-ой ОМБР и накануне сформированной 60 -ой ОМБр к контрнаступлению, соответственно: из района Николаева и Кривого Рога на Херсон. Киев по этому поводу провидит широкомасштабную информационную кампанию. Так что на фактор внезапности ВСУ рассчитывать не могут. Похоже, для начала украинские военные традиционно будут «захватывать» населённые пункты, находящиеся в нейтральной полосе. Как бы то ни было, ВСУ устраняют свои же ошибки (вначале операции они взорвали все мосты через Южный Буг). Сейчас в районе Вознесенска в Николаевской области наведена понтонная переправа.

Возможно, Киев попытается провести провокацию на данном участке фронта, связанную с инсценировкой применения химического оружия. На это указывает подвоз украинским войскам противохимических средств защиты.

Сам Генштаб ВСУ признаёт, что моральное состояние украинских войск находится на очень низком уровне, даже финансовые надбавки не могут его поднять. Бойцы, особенно члены подразделений теробороны, жалуются на то, что командование их использует, как пушечное мясо. Армия Украины действительно несёт огромные потери как в контактных боях, так и от огня артиллерии, ракетных и бомбовых атак российской авиации и флота. Для поднятия боевого духа украинских солдат, в войска направляются подразделения радикальных националистов из «добровольческого украинского корпуса» / «правого сектора», которые будут выполнять роль заградотрядов. Кроме того, из западных регионов страны на передовую прибывают в большом числе агитаторы-пропагандисты. Их задача воздействовать на сознание ослабевших духом украинских солдат.