В Москве пройдёт I Всероссийский военно-спортивный фестиваль им. генералиссимуса А.В. Суворова

Аргументы Недели → Армия 13+

15 мая 2022, 11:56 Анатолий Жильцов

Фото: Соцсети

С 17 по 22 мая 2022 года в очном формате состоится I Всероссийский военно-спортивный фестиваль им. генералиссимуса А.В. Суворова среди кадет России от 13 до 18 лет. Финальные соревнования пройдут одновременно по «полиатлону» (6-борье с бегом), армейскому тактико-стрелковому многоборью, а также строевой подготовки. Организаторами выступают - Лига кадетского спорта, общественная организация «Московские суворовцы», Управление физической подготовки и спорта Вооружённых Сил РФ и ЦСКА.

В соответствии с программой дисциплина «полиатлон» (6-борье с бегом) у юношей будет включать стрельбу из пневматической винтовки с 10 метров стоя с опорой локтей о стойку, спринт 100 метров, плавание 50 метров вольным стилем, бег 3000 метров, метание спортивного снаряда 700 граммов и подтягивания на время.

Армейское тактико-стрелковое многоборье включает в свои упражнения - метание ножа и сапёрной лопатки, огневую подготовку, элементы рукопашного боя, оказание первой помощи и тактические задачи.

18 мая, в рамках мероприятия, стартуют отборочные туры первого-четвёртого дня соревнований, полуфиналы и финалы. Церемония закрытия и награждение победителей состоятся 22 мая. Фестиваль посвящён празднику весны и труда, 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и детям-Героям.

Напомним, Лига кадетского спорта создана в октябре 2019 года. Основная цель создания Лиги – развитие массового детско-юношеского спорта среди кадет и связанная с этим военно-патриотическая и военно-прикладная деятельность с допризывной молодёжью.