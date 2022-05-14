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США поставят Киеву беспилотные катера MANTAS T-12

, 18:19

США поставят Киеву беспилотные катера MANTAS T-12
Фото: Соцсети

Украина получит партию миниатюрных беспилотных стелс-катеров типа MANTAS T-12. Украинские операторы этих дронов уже прошли курс обучения на военно-морской базе ВМС США Литтл-Крик, в штате Вирджиния.

Скорее всего катера типа MANTAS T-12 уже скоро появятся в Черном море близ Одессы и острова Змеиный. Они предназначены для разведки, но также могут использоваться в качестве ударных средств.

Катер типа MANTAS T-12 имеет длину корпуса 3,6 м; ширину – 0,9 м, возвышается над поверхностью моря всего на 18 сантиметров; сохраняет мореходность при шторме до 4 баллов; его дальность плавания до 120 миль; расчетная полезная нагрузка 63,5 кг; максимальная скорость – 40 узлов.

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