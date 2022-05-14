В сети появились данные о заграничных полигонах, где проходит обучение украинских военных

Аргументы Недели → Армия 13+

14 мая 2022, 18:07

Фото: Соцсети

В частности, речь идет о трех полигонах, размещённых: в Польше, Германии и в Эстонии, на которых организованна учёба украинских солдат по различным военно-учётным специальностям.

На польском полигоне в районе города Нова-Демба Подкарпатского воеводства идёт обучение работе на РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-48 украинских военнослужащих. В Германии в артиллерийской школе сухопутных войск в Идар-Оберштайне ведётся подготовка расчётов 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000. В Эстонии на базе артиллерийского дивизиона 1-й пехотной бригады эстонской армии в Тапе тренируют артиллеристов ведению огня из буксируемых гаубиц FH-70 немецкого производства.