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В сети появились данные о заграничных полигонах, где проходит обучение украинских военных

, 18:07

В сети появились данные о заграничных полигонах, где проходит обучение украинских военных
Фото: Соцсети

В частности, речь идет о трех полигонах, размещённых: в Польше, Германии и в Эстонии, на которых организованна учёба украинских солдат по различным военно-учётным специальностям.

На польском полигоне в районе города Нова-Демба Подкарпатского воеводства идёт обучение работе на РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-48 украинских военнослужащих. В Германии в артиллерийской школе сухопутных войск в Идар-Оберштайне ведётся подготовка расчётов 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000. В Эстонии на базе артиллерийского дивизиона 1-й пехотной бригады эстонской армии в Тапе тренируют артиллеристов ведению огня из буксируемых гаубиц FH-70 немецкого производства.

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