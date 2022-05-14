Аргументы Недели Армия 13+

Командование ВСУ запретило своим военнослужащим критиковать западную боевую технику

, 17:56

Командование ВСУ запретило своим военнослужащим критиковать западную боевую технику
Фото: Соцсети

Тот факт, что США и другие страны присылают на Украину старую технику и такое же вооружение, вызвал волну критики в среде украинских солдат и украинского общества, а это весьма напрягло как киевское руководство, так и его западных кураторов. В результате, Генштаб ВСУ принял решение - запретить личному составу любую публичную критику поступающих из-за рубежа военной техники и вооружений.

В директиве Генштаба ВСУ говориться, что военнослужащим запрещено публично в СМИ и социальных сетях высказываться негативно о поставленной из-за рубежа военной технике, под угрозой дисциплинарных наказаний, вплоть до отстранения от должности.

Это решение командования ВСУ стало следствием той низкой оценки, что давали публично украинские военнослужащие американским бронетранспортёрам М113, ПТРК «Джавелин», британской технике и вооружениям. Более того, украинские солдаты нелицеприятно отзывались о польских и чешских гранатомётах, танках, буксируемых гаубицах и САУ.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Тютти Туппурайне: Вступление в НАТО наш собственный выбор, мы чувствуем поддержку и что нам рады

Власти Финляндии готовят комплекс мер на случай возможных действий, которые может предпринять Россия в ответ на подачу Хельсинки заявки на вступление в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом заявила член парламента страны, министр по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен в интервью британскому новостному телевизионному каналу Sky News.