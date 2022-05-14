Командование ВСУ запретило своим военнослужащим критиковать западную боевую технику

Аргументы Недели → Армия 13+

14 мая 2022, 17:56

Фото: Соцсети

Тот факт, что США и другие страны присылают на Украину старую технику и такое же вооружение, вызвал волну критики в среде украинских солдат и украинского общества, а это весьма напрягло как киевское руководство, так и его западных кураторов. В результате, Генштаб ВСУ принял решение - запретить личному составу любую публичную критику поступающих из-за рубежа военной техники и вооружений.

В директиве Генштаба ВСУ говориться, что военнослужащим запрещено публично в СМИ и социальных сетях высказываться негативно о поставленной из-за рубежа военной технике, под угрозой дисциплинарных наказаний, вплоть до отстранения от должности.

Это решение командования ВСУ стало следствием той низкой оценки, что давали публично украинские военнослужащие американским бронетранспортёрам М113, ПТРК «Джавелин», британской технике и вооружениям. Более того, украинские солдаты нелицеприятно отзывались о польских и чешских гранатомётах, танках, буксируемых гаубицах и САУ.