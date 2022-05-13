Какая армия нужна России: компактная и высокомобильная, или многочисленная и неповоротливая?

Аргументы Недели → Армия 13+

13 мая 2022, 20:42 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Явная нехватка численности российских войск, задействованных в специально военной операции, стала причиной возрождения спора о том, какую армию должна иметь Россия. Уже не одно десятилетие. Есть две Позиции. Первая основывается на том, что у России слишком большая территория и для её обороны нужны многочисленные ВС, как это было в советские времена. Вторая (которую приняло военно-политическое руководство страны) армия должна быть компактная, хорошо оснащённая и высокомобильная.

Блогер известный как «колонель кассад» пишет, что «помимо вопросов, связанных с необходимостью концентрации усилий кампании на Украине, есть проблема увеличения в два раза численности армии Польши и общего увеличения постоянного военного присутствия войск США и НАТО на западных границах страны, создающих угрозу Белоруссии, Калининграду и Северо-Западным областям России». Он также указывает, о необходимости держать войска на Кавказе, в Средней Азии и на Дальнем Востоке в свете территориальных претензий Японии. Суммарную численность, по его мнению, ВС РФ должны иметь до 1,7 млн. штыков. Он осознаёт, что Гособоронзаказ 2023-2025 придётся выполнять и поддерживать уровень вооружённости войск новейшими образцами не ниже 70%. Справедливо сказано с его стороны, что придётся пересмотреть военный бюджет в сторону его значительного увеличения. Финансирование же ОПК возрастёт в значительной мере. Это грозит возвращению к тому состоянию, в котором оказался Советский Союз, который вынужден был бросать огромные средства на гонку вооружений и поддержку антиамериканских режимов по всему миру. При этом уровень жизни в СССР был показательно более низким, чем в странах Запада. «Колонель кассад» признаёт, что может возникнуть опасность прихода к состоянию, когда страна получит «пушки вместо масла». Не стоит забывать меткое высказывание, на этот счёт, одного бывшего нашего военного, в последствии, не нашего политика: «Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать».

Моё мнение, увеличение Вооруженных сил не является панацеей, даже в условиях наращивании численности войск в таких странах, как Польша и вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Компактная высокомобильная армия, с новейшим вооружением и передовым оснащением решит любую задачу даже сверхвысокой сложности. А многочисленная армия, имеющая старое вооружение и не обладающая передовыми системами связи, разведки, управления боем и огнём всё равно обречена на поражение. Вместо того, чтобы опираться на призывников, чья подготовка не может быть идеальной, России нужна профессиональная армия. Это обусловлено тем, что новое высокотехнологичное вооружение требует высококвалифицированных операторов. Вопрос в том, чтобы предоставить армии — это высокотехнологичное вооружение, а также передовую технику, электронику и прочее. Это требует значительных вложений, как и обучение современной армии действиям в условия современной войны. Генералитет должен смотреть в завтрашний день, а не готовить войска традиционно к прошлым войнам. Также развитие оружия должно быть устремлено в будущее. Только такая концепция военного строительства эффективна. Не надо забывать и ещё один фактор, на который указывал великий русский полководец Александр Суворов: «Где меньше числа, там больше доблести». Суть не в большой армии, а в её боевом духе и мотивации побеждать, что является эссенцией патриотизма всего народа.

Что касается технического оснащения. Приведу один пример из реальных современных боевых действий. Одна сторона, не обладающая передовой системой разведки и управления боем и огнём артиллерии форсировала реку. Другая - имела такую цифровую систему. Первая, использовала карты и линейки, и видела только то, что происходило в непосредственной близости. Вторая видела всё, что происходит на поле боя и используя современные средства разведки и управления боем и огнём провела артиллерийскую подготовку по переправе первой. В результате, первая за считанные минуты потеряла около 70 единиц танков и другой бронетехники. Дальнейшие комментарии излишни.